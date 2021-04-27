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Giriş Tarihi: 28.4.2021 01:29

’da polis meslektaşını öldürdü

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da polis meslektaşını öldürdü

’da bir polis memuru tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken zanlı ise gözaltına alındı.

Ağrı'da akşam saatlerinde bir Polis memuru dehşet saçtı. Nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı M.D. aynı evde olan diler polis Memuru E.Ç. İle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından evden silah sesi geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Çıkan ses sonucu komşular durumu emniyete bildirdi. Çok sayıda ekip eve intikal etti. E.Ç. 'nin Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken zanlı ise yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. E.Ç.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ağrı’da polis meslektaşını öldürdü
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