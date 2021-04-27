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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:58 Son Güncelleme: 27.4.2021 13:03

Ameliyat yaparken fenalaştı ayağına serum takıp ameliyata devam etti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ameliyat yaparken fenalaştı ayağına serum takıp ameliyata devam etti

’da genç bir hastanın tükrük bezi tümör ameliyatını yapan Prof. Dr. Oğuz Basut, ameliyat sırasında aniden fenalaştı. Yanındaki asistanlara ayak bileğinden serum taktıran Basut, ameliyata devam etti.

Bursalı Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr Oğuz Basut, 20 yaşında genç bir hastasının tükrük bezlerinde tümör olduğunu teşhis etti. Ameliyata karar veren Basut, bugün sabah saatlerinde ekibiyle birlikte ameliyata girdi. Bir süre sonra başının dönmeye başladığını fark eden Dr. Basut tansiyonunun düştüğü söylerek ekibinden ayak bileğine serum takmasını istedi.

AYAĞINDA SERUMLA AMELİYATI TAMAMLADI

Yapılan ameliyatın karışık ve komplike bir ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Basut, "Operasyon sırasında tansiyonumun düştüğünü fark ettim. Baş dönmesi oluştu. Hemen asistanlarıma sağ ayak bileğimden damar yolu açıp sertum takmalarını rtica ettim. Bir süre toparlandım. Kendimi iyi hissettim ve operasyona devam ettim. 20 yaşlarında genç bir kızımızdı. Komplike ve karışık bir vakaydı, operasyonu bırakamazdım" dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da o anlara ait fotoğraf karelerini paylaşarak Prof. Dr. Oğuz Basut'a teşekkür etti.

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Ameliyat yaparken fenalaştı ayağına serum takıp ameliyata devam etti
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