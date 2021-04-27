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Giriş Tarihi: 27.4.2021 19:59

Anneanne ve torununun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Anneanne ve torununun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

’da market alışverişi yapıp yolun karşısına geçmeye çalışan Peruzet Koçak (57) ve torunu Ayşe Miray Doğru’ya (6) çarpıp ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen (25) tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde 21 Nisan günü Mehmet Urmamen idaresindeki motosiklet, market alışverişini yaptıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Peruzet Koçak ve torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Peruzet Koçak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinin yanında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ayşe Miray Doğru'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Bir dizi ameliyat geçirdiği belirtilen Mehmet Urmamen, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde kendisinin sol şeritten seyrettiğini, bir anda önün iki kişinin çıktığını, durmaya çalıştığını ancak duramadığını söylediği iddia edildi. Urmamen, çıkarıldığı mahkemece, 'Taksirle birden fazla kişinin ölüm neden olma' suçundan tutuklandı.

Öte yandan kazada motosikletten kopan bir parçaya küçük kızın maskesinin takıldığı görüldü.

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Anneanne ve torununun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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