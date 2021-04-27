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Giriş Tarihi: 27.4.2021 10:54 Son Güncelleme: 27.4.2021 11:02

Aracın motor kısmında tarihi eser bulundu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Aracın motor kısmında tarihi eser bulundu

’da durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın motor kısmına gizlenmiş çok sayıda tarihi eser bulundu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Durdurdukları araçta uyuşturucu madde arama köpeği Öğle'nin yardımı ile arama yapan ekipler aracın motor kısmına gizlenmiş, 1 adet islami dönem altın sikke, 3 adet bronz mühür, 3 adet yüzük kaşı, 2 adet altın küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet kurşun medusa başı, 2 adet bronz baskı, 1 adet heykel başı bronz ip baskılı, 1 adet heykel başı aplik bronz, 1 adet bronz obje, 6 adet bronz kandil, 3 adet kandillere ait parçalar, 1 adet hayvan figüranı, 8 adet gümüş Helenistik dönem taklidi sikke, 1 adet sikke kalıbı ve 2 adet amulet taş altın ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

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Aracın motor kısmında tarihi eser bulundu
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