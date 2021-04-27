Aracın motor kısmında tarihi eser bulundu

Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Durdurdukları araçta uyuşturucu madde arama köpeği Öğle'nin yardımı ile arama yapan ekipler aracın motor kısmına gizlenmiş, 1 adet islami dönem altın sikke, 3 adet bronz mühür, 3 adet yüzük kaşı, 2 adet altın küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet kurşun medusa başı, 2 adet bronz baskı, 1 adet heykel başı bronz ip baskılı, 1 adet heykel başı aplik bronz, 1 adet bronz obje, 6 adet bronz kandil, 3 adet kandillere ait parçalar, 1 adet hayvan figüranı, 8 adet gümüş Helenistik dönem taklidi sikke, 1 adet sikke kalıbı ve 2 adet amulet taş altın ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı.