Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp: Tek hayalim olimpiyatlar

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 10. kez altın madalyayı boynuna takan Rıza Kayaalp tek hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye dönen Kayaalp, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Salgın nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini ve olimpiyat dahil birçok organizasyonun iptal olduğunu ifade eden Kayaalp "Bu benim için iyi olmuştu. Sakatlıklarım vardı. Onlara yoğunlaştım. 'Tekrardan yenilenip mindere dönmek istiyorum' demiştim. Aynen dediğim gibi yaptım Allah'a şükür. 10. kez şampiyon olma hedefim vardı. Hedefime ulaştım. Olimpiyat yolunda bir moral olarak görüyordum burayı. Allah'a şükür o morali de almış oldum. Daha arzulu şekilde üç ayı değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.Tek hayalinin piramidin son taşı olarak değerlendiği olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Kayaalp "Bütün organizasyonlarda altın madalya nasip oldu. Bir tek olimpiyatım eksik. Gümüş, bronz var. Allah'ım olimpiyat altın madalyasını nasip eder de huzurlu bir yaşam sürerim diye umut ediyorum" dedi.