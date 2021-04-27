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Giriş Tarihi: 27.4.2021 10:59 Son Güncelleme: 27.4.2021 11:00

'da trafik kazası: 1 ölü

İHA
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

'da direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü İsa Köse (35) hayatını kaybetti.

Kaza, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli bağlantı yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Köse idaresindeki 09 EN 420 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü İsa Köse otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan gerekli incelemelerin ardından Köse'nin cansız bedeni otomobil içerisinden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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