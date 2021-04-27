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Giriş Tarihi: 27.4.2021 16:59

'da korkutan çatı yangını! Dumanlar çevre ilçelerden görünüyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bağcılar'da korkutan çatı yangını! Dumanlar çevre ilçelerden görünüyor

'da 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanlar göğü kaplarken, olay yerine Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan bir kişi, bina sakinleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar Yenimahalle'de 6 katlı bir binanın çatısında saat 16.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etrafa yayılan alevler bütün çatıyı etkisi altına alırken, çatıdan yükselen dumanlar adeta göğü kapladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan bir kişi, bina sakinlerinin müdahaleleriyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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Bağcılar'da korkutan çatı yangını! Dumanlar çevre ilçelerden görünüyor
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