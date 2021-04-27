Bağcılar'da korkutan çatı yangını! Dumanlar çevre ilçelerden görünüyor

Bağcılar Yenimahalle'de 6 katlı bir binanın çatısında saat 16.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etrafa yayılan alevler bütün çatıyı etkisi altına alırken, çatıdan yükselen dumanlar adeta göğü kapladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan bir kişi, bina sakinlerinin müdahaleleriyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kısa sürede kontrol altına alındı.