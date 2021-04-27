Son dakika: Bahçeci tüp bebek merkezinde yine skandal! 'Annelik hayallerimle oynadılar'

Son dakika haberine göre İstanbul'da yanlış embriyo transfer edilen anne adayı, başka çiftin bebeğini doğurdu. Tüp bebek merkezinin sahibi Mustafa Bahçeci ve doktorlar hakkında dava açılmış, mahkeme, Bahçeci ve olaya karışan dört doktorun 'Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi' suçundan 6'şar ay hapse mahkûm edip, iyi hal indirimiyle 5'şer aya indirmişti.
DOKTORA SİLAHLI SALDIRI!
Geçtiğimiz aylarda Mustafa Bahçeci yanlış embriyo tedavisini müşterilerine söyleyerek kurumu zor duruma soktuğunu iddia ettiği çalışanı Doktor Tansel Kaplancan'a bir de silahlı eylem planlamış ve bunun için şoförünü azmettirerek eylemi gerçekleştirmişti. Bahçeci bu yargılama sonrası da 6 yıl hapis ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
EMBRİYOLARI 5 YIL BEKLETİLDİ
Tüp bebek merkezindeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Bahçeci tüp bebek merkezinde Nesrin Ç.'nin 5 yıl boyunca saklanan embriyolarını hasta kadına naklederek yanlış tedavi uyguladıkları ileri sürüldü. 2012 yılında merkeze başvuran 28 yaşındaki genç kadın tüp bebek işlemleri yaptırdı. 5 yıl boyunca, yüksek kalitedeki embriyoları toplanan mağdur kadın, yumurtaları aynı merkezde muhafaza ettirdi.
AYNI HASTANE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
2017 yılında yeniden anne olmak için merkeze başvuran genç kadının rahminde 'İstmosel' isimli bir hastalık vardı. İddiaya göre tüp bebek merkezi çalışanı doktor, genç kadının 5 yıl boyunca muhafaza edilen embriyolarını bu rahme nakletti ve bebek tutmadı. Aynı hastaneye başvurarak yeni bir tedavi yöntemi arayan genç kadın duydukları karşısında şoke oldu. Aynı merkezde görevli başka doktor genç kadına yanlış tedavi uyguladıklarını anlattı.
ANNELİK ŞANSINI KAYBETTİ
Yine iddiaya göre genç kadının, 'İstmosel' hastalığı nedeniyle çocuk doğurması mümkün değildi. Önce tedavi olması gerekiyordu. Buna rağmen bahçeci Tıp Merkezi Doktorları genç kadının 5 yıl boyunca saklanan embriyolarını bile bile nakletmişti. Tedavi olmadan embriyoları rahmine transfer edilen genç kadın annelik umutlarını yitirince sorumluları hakkında şikayetçi oldu.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 'HATA YOK' DEDİ
İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak doktorun hatalı tedavi uyguladığını belirten Nesrin Ç., doktorların cezalandırılmasını istedi fakat Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili düzenlenen raporla ikinci kez yıkıldı. Müdürlük 'İstmosel' hastası olmasına rağmen tüp bebek tedavisi uygulanmasında doktorların kusurunun bulunmadığını belirten bir rapor düzenleyince genç kadın hukuk mücadelesi başlatmaya karar verdi.
SABAH ULAŞTI
SABAH'a konuşan mağdur kadın, 'Anne olmak için mecbur kaldığım Bahçeci Tüp Bebek merkezinde embriyolarımı dondurttum. Bunlar en yüksek kaliteli olanlardı. Yıllar sonra anne olmak istedim fakat rahimdeki hastalığım nedeniyle yanlış bir tedavi uyguladılar. 5 yıl boyunca gözüm gibi baktığım yavrularım yok oldu. Merkezin sahibi Mustafa beye de ulaşmaya çalıştım ama telefonlarıma çıkan olmadı. Hukuki süreç başlatmak istiyorum. Bu yaptıkları yanlarına kar kalmasın. Benim anne olma ümidimi kırdılar. Bir daha anne olamayacağım belki de.. Zamanında sağlıklı olan embriyolarım şuan yoklar. Sorumlular cezasını çeksin' diye konuştu.