Son dakika: Bahçeci tüp bebek merkezinde yine skandal! 'Annelik hayallerimle oynadılar'

SABAH ULAŞTI

SABAH'a konuşan mağdur kadın, 'Anne olmak için mecbur kaldığım Bahçeci Tüp Bebek merkezinde embriyolarımı dondurttum. Bunlar en yüksek kaliteli olanlardı. Yıllar sonra anne olmak istedim fakat rahimdeki hastalığım nedeniyle yanlış bir tedavi uyguladılar. 5 yıl boyunca gözüm gibi baktığım yavrularım yok oldu. Merkezin sahibi Mustafa beye de ulaşmaya çalıştım ama telefonlarıma çıkan olmadı. Hukuki süreç başlatmak istiyorum. Bu yaptıkları yanlarına kar kalmasın. Benim anne olma ümidimi kırdılar. Bir daha anne olamayacağım belki de.. Zamanında sağlıklı olan embriyolarım şuan yoklar. Sorumlular cezasını çeksin' diye konuştu.