CHP'li Bayraklı Belediyesinden kadın personele mobbing

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığı mesajda Kadınları, Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (SAV)'in "Cennet annelerin ayakları altındadır." sözünün muhatabı olarak gördüğünü belirtip; "Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza sahip çıkmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz." demişti. Sandal, belediyenin İnsan kaynakları, mali hizmetler, sosyal yardım işleri, kütüphane müdürlüğü, kent tarihi, tanıtım ve spor işleri müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde görev yapan 20 kadın personeli, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne sürdü. Neye uğradıklarını şaşıran bayan personel ilçe sınırları içindeki parkların bakım ve sulama işlerinde görevlendirildi.

KARABAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Sandal'ın uygulamasına tepki gösteren eski başkan Hasan Karabağ yaşananları 'İnsanlık dışı' olarak nitelendirdi. "Bir an önce bu insanlık dışı uygulamaya son verilmelidir." Diyen Karabağ; "Park Bahçeler Müdürlüğünde görevlendirilen arkadaşların hepsi de genç kadınlar. Her gün gazete ve televizyonlarda kadın cinayetlerine ilişkin haberler okuyor, dinliyoruz. Parklara hep düzgün insanlar gitmiyor. Oralarda uyuşturucu kullanan, it, uğursuz bir sürü insan da oluyor. Kadın cinayetlerinin çoğu da buralarda oluyor. Bu genç kızlarımızın parklarda ne işi var? Başkana 'Acaba kendi ailenden birisini parklara çalışmaya gönderir misin?' diye sormak istiyorum." dedi.

Uygulamanın yanlış olduğunu belirten Karabağ, Başkan Sandal'a "Bu insanlık dışı uygulamayı bir an önce sonlandır." çağrısında bulundu.

Başkan Sandal'ın bu uygulamasına Bayraklı Belediyesi'nin kurucu Başkanı Hasan Karabağ'dan tepki geldi. Bayan Personele yapılanın mobbing olduğunu belirten Karabağ, Sandal'ın sürgün kararını "İnsanlık dışı uygulama" olarak nitelendirdi.

GENÇ KADINLARIN PARKLARDA NE İŞİ VAR?

Bayraklı Belediyesi'ni kendisinin kurduğunu hatırlatan Karabağ; "O belediyeyi ben kurdum. Bugün o belediyede 1600 kişi varsa zaten 1400- 1500'ü bizim zamanımızda işe alınan arkadaşlar. Bu gelen arkadaş, bizim açtığımız semt evlerini, kütüphaneleri bir bir kapatıyor. Her bir semt evinde, kütüphanede 1 bayan personel çalışıyordu. Kendisi bir de öğrendiğim kadarıyla belediye bünyesinde hizmet veren işletmeleri, kafeleri restoranları kapatma niyetindeymiş, Evet pandemi nedeniyle kafe ve restoranlar kapandı ama paket servisi yaparak hizmet verebilirler. Buralardan topladığı arkadaşların hepsini mobbing uygulayarak eleman fazlası diyerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine görevlendiriyor. Git orada çalış diyor. Bu resmen çalışmazsan git demektir. Bu çocuk böyle bir yanlış yapıyor. Aslında belediyede örgütlü sendikanın burada müdahil olması lazım. Sürdüğü personelin tamamı da genç kadın. Pandemi sürecinde çoluk çocuk sahibi bu insanların, genç kızların parklarda ne işi var? O parklara her zaman düzgün insanlar gitmiyor. O parklara uyuşturucu kullananlar, it uğursuz insanlar da geliyor. O genç kızların parklarda ne işi var. Ben buradan sormak istiyorum. Başkan kendi ailesinden birini parklara çalışması için koyabilir mi? Tabi ki koymaz. Uygulama çok yanlış." Diye konuştu.

60 KİŞİLİK KADRO ALMIŞ

Olayın sadece kendisine yakın kişilerin sürgün edilmesi olayı olmadığını belirten Hasan Karabağ; "Kurucu başkan olduğumuz için oradakilerin çoğu zaten doğal olarak bizim dönemimizde işe başlayanlar. Sanıyorum kendisi bakanlıktan 60 kişilik bir kadro almış. Böyle eksiltmeye gidip onların yerine kendi yakınlarını mı almak istiyor bilmiyorum. Ama uygulama kesinlikle yanlış. Genç kızların, genç bayanların parklara gönderilmesi doğru değil. Kararın bir an önce düzeltilmesi lazım." Dedi.

İNSANLIK DIŞI

Her gün gazete ve televizyonlarda kadın cinayetlerine ilişkin haberleri okuyup dinlediklerini hatırlatan Karabağ; "Bu tür olaylar genellikle parklarda oluyor. Hepimiz görüyor, duyuyoruz. Ne kadar insanlık dışı bir uygulama. Kimseye bir şey olmadan, bu yanlış uygulamanın sonlandırılması lazım." diye konuştu.