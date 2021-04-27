Bu mahallede 300 yıldır aynı şey oluyor! "Onlar geleceği de hissedebiliyor"

"LEYLEKLER DİJİTAL SAATLERE DEĞİŞTİRİLEMEZ"



"Hayvanlar hissiyatlı varlıklar, doğanın şartlarından nasıl faydalanacaklarını biliyorlar" diyen Muhtar Öztürk, "Biz de onları bu yönleriyle kendimize rehber ediniyoruz. Bu leylekler bizim dünyada hiçbir dijital ve mekanik saate değişmeyeceğimiz doğal saatimiz. Her şeyimizi onlara göre ayarlıyoruz. Leylekler geldi ise verim güzel, leylek gitti ise mahsulümüzü almaya ve hayvanlarımızı kestirmeye başlıyoruz. Hiçbir dijital saate değişmiyoruz çünkü bozulma ihtimalleri var ancak hissiyatlarıyla hareket eden bu hayvanlar kesinlikle zamanı şaşırmazlar. Buna birçok kez şahit olduk. Dijital saatler anı gösteriyor. Bu hayvanlarsa geleceği de hissedebiliyorlar. Hissiyatları çok kuvvetli olduğundan önümüzdeki süreçte havanın ısınıp ısınmayacağına dair kendi sezinlemeleri neticesinde yaz döneminin başlangıcını çok daha net tahmin edebiliyorlar. Mahallemizde ekim dikim ve tarla işeri leyleklerin gelmesi ile başlıyor" ifadelerini kullandı.





"LEYLEK VAR DİYE DİREK YIKILMAMIŞ"



Öztürk sözlerini, "Elektrik idaresi direğin üzerinde yuva var diye direği yıkmamış. Üzerinde herhangi bir kablo ya da enerji iletim hattı yok. Sadece leylekler için buraya bırakılmış" şeklinde tamamladı.