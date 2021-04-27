Cezaevinden yönetiliyordu! 9 üyesi tutuklu zehir çetesinin 25 üyesi yakalandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

36 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Tuzla ve Zeytinburnu İlçeleri'nde ve İzmir ile Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çete üyelerinden 9'unun cezaevlerinde tutuklu oldukları ve çetenin cezaevinden yönetildiği tespit edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 182.50 gram uyuşturucu madde, yedi fişek halinde sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 1.75 gram Kokain maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf ve küçük kilitli poşet, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 23 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 90 lira ile 400 euro döviz ele geçirildi.