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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:58 Son Güncelleme: 27.4.2021 13:21

CHP’li Başkan yardımcısı Ahmet Elman'a eşinden uzaklaştırma

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’li Başkan yardımcısı Ahmet Elman'a eşinden uzaklaştırma

’de Belediye Başkan yardımcılığı yapan CHP’li Ahmet Elman için, boşanma aşamasındaki eşi ’ı tehdit ettiği gerekçesiyle eşinden uzaklaştırma kararı verilirken, üzerine kayıtlı bir av tüfeği ve ruhsatlı tabancasına da el konuldu.

Edremit Belediyesinde Başkan yardımcılığı görevini yürüten CHP'li Ahmet Elman (45), sorunlar yaşadığı 42 yaşındaki eşi Hatice Elman ile ayrı yaşamaya başladı. Eşinden boşanma kararı alan Hatice Elman'ın yaşadığı Sarıkız mahallesindeki evine giden Ahmet Elman, tehdit ederek hakaretler savurdu. Yaşanan gerginlik üzerine polise başvuran Hatice Elman, yaşananları polise anlattı ve Ahmet Elman hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

SİLAHLARINA EL KONDU

Bunun üzerine çıkarılan uzaklaştırma kararı, Ahmet Elman'a polis tarafından tebliğ edilirken, Elman'ın evinde bulunan ve üzerine kayıtlı olan av tüfeği ile ruhsatlı tabancasına da geçici süre ile el konuldu. Ahmet Elman'ın yapılan suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

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CHP’li Başkan yardımcısı Ahmet Elman'a eşinden uzaklaştırma
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