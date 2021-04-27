CHP'li vekil polisi şehit eden teröristin ölümü için Meclis'te soru önergesi verdi

HAKVERDİ: "17 YAŞINDAKİ BİR GENÇ…"

Ali Haydar Hakverdi; Kadir Aktar'ın ölümünü, Meclis gündemine taşıdı ve milletvekillerden oluşan bir heyetin olayı yerinde incelemesini talep etti ve "17 yaşındaki bir gencin iddia edildiği üzere intihar mı ettiği ya da hangi koşullarda intihara sürüklendiği araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ARVAS: HAKVERDİ'NİN '17 YAŞINDAKİ BİR GENÇ' DİYE KONUYA GİRMESİ TAM BİR REZİLLİK

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu kadarına da pes artık. Polisimiz Erkan Gökteke şehit olduğu zaman ve sonrasında paylaşım bile yapmayan CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi polisimizi şehit eden teröristin intiharı için soru önergesi vermiş. '17 yaşındaki bir genç' diye konuya girmesi ise tam bir rezillik" ifadelerini kullandı.