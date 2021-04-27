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Giriş Tarihi: 27.4.2021 19:48

Cinsel saldırı suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Cinsel saldırı suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı

ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan aranan "Ş.A." jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.A.'nın Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan Ş.A jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cinsel saldırı suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı
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