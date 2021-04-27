Cinsel saldırı suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.A.'nın Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan Ş.A jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.