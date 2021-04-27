ÇKS belgesi için metrelerce kuyruk oluştu!

Salgınla mücadelede yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından açıklandı.

29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam 19:00'dan itibaren tam kapanma başlıyor ve 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

17 günlük tam kapanmada köylerine sorunsuz bir şekilde gidip gelebilmek için ÇKS belgesi almak isteyenler Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine tarım müdürlüğü yetkilileri, sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı.