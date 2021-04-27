Devletin şefkatli eli yaraları sarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsani yardım imkân değil, vicdan meselesidir" sözleriyle önemine vurgu yaptığı insani yardımlar çerçevesinde Türkiye, dünyada milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke unvanını korumayı sürdürüyor. Türkiye, Afrika'dan Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Asya'ya kadar ihtiyaç sahibi yaklaşık 60 ülkeye yardım elini uzattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uyguladığı 43 sosyal yardım programıyla ihtiyaç sahibi kişilere ulaşırken, söz konusu yardım programları çerçevesinde Kovid-19 pandemisinin en yoğun olarak hissedildiği 2020'de yaklaşık 3.5 milyon haneye yardım eli uzatıldı.2002'de 1.3 milyar lira olan sosyal yardım harcamaları 2020'de 70 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Hükümet son 18 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 375 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptı. Böylelikle sosyal yardım harcamalarının genel bütçedeki oranı 2002'de yüzde 1.19 iken, 2020'de bu oran yüzde 6.39'a ulaştı. Bu dönemde PTT, Kovid-19 tedbirleri kapsamında devlet ile millet arasında köprü oldu. 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibi aileye 1000'er liralık destek PTT eliyle dağıtılırken, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların emekli maaşları da PTT personelinin özverili çabasıyla evlere ulaştırıldı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Kovid-19 sürecinde Türkiye genelinde hanelere maaş, yardım ödemesi, gıda paketi ve maske taşıyan PTT işçilerinin özverili çalışmalarına vurgu yaptı.SİVAS'TA Şehit Şerafettin Korkmaz anaokulu öğrencilerinin değerler eğitimi dersinde sevgi ve paylaşma duygularını öğrenmesi için her sınıfa kumbara konuldu. Harçlıklarından artırdıklarını kumbaralara atan öğrenciler, biriken paranın ramazanda ihtiyaç sahipleri için kullanılmasını istedi. Ramazanın ikinci haftası biriken paralarla 30 gıda kolisi oluşturuldu. Minik yürekler, öğretmenleriyle paketledikleri gıda kolilerinin önemli bir kısmını, okulun bulunduğu mahalledeki ihtiyaç sahiplerine teslim etti.