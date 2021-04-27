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Giriş Tarihi: 27.4.2021 14:26

Doğu Karadeniz'deki vaka sayılarında 4 ilde düşüş, 5 ilde artış yaşandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz'deki vaka sayılarında 4 ilde düşüş, 5 ilde artış yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 17- 23 Nisan tarihli illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka haritasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Açıklanan haritada Doğu Karadeniz’den  yüzde 13,14'lük yükselişle en fazla vaka artış yaşayan il ’da oldu. Giresun’u Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip ederken, vaka sayılarında azalış gösteren iller ise , , ve oldu.

Sağlık Bakanlığı'nca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranları açıklandı. Buna göre Doğu Karadeniz'de geçen haftaya göre yüzde 13,14'lük artışın yaşandığı Giresun'da, 624,22 olan vaka oranı 706,23'e yükseldi. Giresun'da vaka oranı 624,22'den 706,23'e, Sinop'ta 440,73'ten 445,35'e, Artvin'de 230,09'dan 250,15'e, Bayburt'ta 568,92'den 601,88'e, Gümüşhane'de ise 242,76'dan 333,80'e yükseldi.

Son haftalarda vaka oranlarında artış olan bölgede alınan kısıtlama ve beraberindeki tedbirler olumlu sonuç verdi. Geçtiğimiz haftalarda tek düşüş yaşanan Samsun'un ardından Trabzon, Ordu ve Rize'de de vaka sayıları düşüş yaşandı. Trabzon'da vaka oranı 409,90'dan 353,74'e, Rize'de 516,03'den 508,19'a, Ordu'da 565,14'ten 528,24'e, Samsun 601,14'ten 481,90'a geriledi.

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Doğu Karadeniz'deki vaka sayılarında 4 ilde düşüş, 5 ilde artış yaşandı
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