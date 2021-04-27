Kaldırım taşıyla vurgunda çarpıcı detaylar! Dolandırmak için görev dağılımı yapmışlar

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi hakkındaki soruşturma tamamladı. İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen Tekirdağ merkezli şirkete 1 Mart'ta operasyon yapılmıştı. İddianamede, yapılan örgütlü dolandırıcılık eyleminin şüphelilerinin görev dağılımları şema halinde anlatıldı. Şüphelilerden Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit tarafından örgütün organize edildiği ve görev dağılımını yaptıkları ve talimat doğrultusunda Saime Çokyiğit üzerinden haberleşmenin sağlandığına yeri verildi.

İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen Tekirdağ merkezli şirkete 1 Mart'ta operasyon yapılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin fezleke hazırlayarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Burada hazırlanan iddianame ile Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İsviçre menşeli "Mercuria" firması ile "Groupama Sigorta" ve "Maersk Denizcilik" şirketinin "suçtan zarar gören" taraf olduğu belirtildi. Tekirdağ merkezli "Bietsan" firması ile birlikte toplam 5 şirketin ise dolandırıcılıktan "malen sorumlu" olduğu kaydedildi.

SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER



Örgütün organizasyon içerisinde talimat ile şüpheli Dursun Çokyiğit ile Muammer Karaman'ın kaldırım taşını satın aldıkları belirtildi. Kaldırım taşını Şüpheli Orhan Molaoğlu'nun firmasına fatura edildiği fakat dolandırıcı şirketle aynı adresi paylaşan başka bir şirketin sahibi Ferhat Ulusoy aracılığıyla kaldırım taşlarının Tekirdağ'da konu olan şirkete indirildiği aktarıldı. Konteynerlerin sigortalanması noktasında şüpheli Başak Yeşilbaş'ın devreye girdiğini aynı zamanda sevkiyat esnasında 2 adet konteynerde çıkan ikiz mühür sıkıntısını sahte evrak düzenleyerek aştığına yer verildi. Konteynerin yollama sorununun aşılmasında da şüpheli Sedat Uzun'un yer aldığı ifade edildi.

DOLANDIRICILIĞIN ORTAYA ÇIKMASINA ENGEL OLDULAR



Olay esnasında şüpheli Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş ve Dursun Çokyiğit'in kaldırım taşlarının tırlara yüklenmesinde işin başında olduklarına ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasına engel olduklarına yer verildi. Bu kişilerin tırlara yüklenen malın Ambarlı Limanı'nın sevkiyatında, mühürlerin sökülmesinde ve konteynerlerin yüklenmesinde rol aldıkları ifade edildi. Şüpheli Tayfun Gıcır'ın kaldırım taşlarını bakırmış gibi göstererek 6 adet sahte sigorta poliçesi hazırladığı belirtildi.

BAKIR FABRİKASININ İSMİNİ DİĞER FİRMAYA BENZER İSİMLE YENİDEN ESKİ HALİNE GETİRDİLER

İddianamede, Ambarlı Gümrük Limanı'ndan 8 ayrı sevkiyatta gönderilen kaldırım taşının herhangi bir sekteye uğramaması ve deşifre olmadan gemilere yüklenmesi aşmasında Vedat Ulusoy'un, Çağrı Koçoğlu'nun ve Bora İbiş'in görev aldıkları belirtildi. İddianamede şüpheli Ramazan Öner'in bakır fabrikasının ismini diğer firmaya benzer bir isimle değiştirdiği bunun da banka tarafından anlaşılınca ödemeyi alamadığı ve firmasının ismini yeniden eski haline getirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçun işlendiği ve şahısların emir komuta zinciri halinde çalıştıkları, Ambarlı Gümrük Limanı'nda ikiz mühür problemi sebebiyle kalan 2 konteynerin ve Çin'e gönderilen konteynerlerin içinden de kaldırım taşı çıktığının tespit edildiği anlatıldı.



Hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.