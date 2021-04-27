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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:19

Eli bıçaklı şahıs banka şubesinde panik yarattı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eli bıçaklı şahıs banka şubesinde panik yarattı

’nda elinde bıçakla banka şubesine giren şahıs trafik ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın bankaya soygun amaçlı girmediği kendinde olmadığı için madde bağımlısı olabileceği şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen madde bağımlısı olduğu tahmin edilen bir şahıs elinde bıçakla tehditler savurarak banka şubesine girdi. Bankadaki güvenlik görevlisi tarafından durdurulmak istendiğinde bir arbede yaşandı. Bu arada bankanın önünden geçen trafik ekipleri olayı görerek içeriye girdi. Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

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Eli bıçaklı şahıs banka şubesinde panik yarattı
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