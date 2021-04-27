Eli bıçaklı şahıs banka şubesinde panik yarattı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen madde bağımlısı olduğu tahmin edilen bir şahıs elinde bıçakla tehditler savurarak banka şubesine girdi. Bankadaki güvenlik görevlisi tarafından durdurulmak istendiğinde bir arbede yaşandı. Bu arada bankanın önünden geçen trafik ekipleri olayı görerek içeriye girdi. Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.