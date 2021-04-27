“Filozof Atakan” ne oldu diye soranlar için anlattı: Kariyer planım ve ilgi alanlarım tamamen değişti

'Filozof Atakan ne oldu?' diye soranlar için anlattı! İşte Filozof Atakan'ın yeni kariyer planı ve değişen ilgi alanları...

11 yaşındaki Atakan Kayalar, yaşamında hedeflerinin nasıl değişiklik gösterdiğini, bu hedeflere ulaşmak için neler yaptığını anlatarak farklı bir dünya sunuyor. Bir dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biriyken pandemi sürecinin onu nasıl etkilediğini ve bu süreçten sonra kitaplarla ilişkisinin nasıl değiştiğini anlattı. İşte Atakan Kayalar'ın yeni hedefleri ve hayata bakış açısı…

Atakan Kayalar, neler yaptığını ve paylaşmak istediği bilgileri bir ınstagram hesabı ile takipçilerine sunuyor.

Bir yıldır zorlu bir süreçten geçiyoruz. Mücadele ettiğimiz bu pandemi seni nasıl etkiledi?

Bu süreç herkesinki gibi geçti. Evdeydim genelde. Çok sıkılmadım. Çok neşeliydim, mutluydum bu süreçte. Umudumu hiç kaybetmedim. Evde kaldım. Kendimi keşfetmeye çalıştım. Online dersler sayesinde uzaktan eğitime katıldım.

Evde kendini nasıl keşfettin?

Keşfetmekten kastım, ilgi alanlarımın daha çok nelere yatkın olduğunu anlamaya çalıştım. Mesela resim yeteneğim yok ama resim yapma tutkum var. Bu süreçte o kadar da güzel resim yapamadığımı öğrenmiş oldum.

Peki, uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Sürece alıştın mı?

Benim için zor oldu biraz. Özellikle sayısal derslerde zor oldu diyebilirim. Yine de devam etmeye çalışıyorum. Ama bu süreçte bu zorluğu aşabildim tabii ki.