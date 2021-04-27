Genç kadını KADES kurtardı

Adana'da, birlikte yaşadığı Bilal Vural ile kavga eden 2 çocuk annesi H.Y. (26), arkadaşı Remziye Bel'in evine sığındı. Ancak uyuşturucu kullanan Vural Bel, bir hafta sonra eşi Remziye Bel ve bu duruma tepki gösteren H.Y.'yi darp etmeye başladı.H.Y. durumu polise bildireceğini söylediğinde ise, genç kadını evin avlusundaki odaya kilitleyip alıkoydu. H.Y. de, KADES uygulamasından yardım istedi. Olay yerine giden polis, KADES çağrısı yapan kadını bulamadı. Polisin sokağa geldiğini gören H.Y. ise pencereden bağırarak yardım istedi.Eve giren polis H.Y.'yi asma kilitle kapatıldığı odadan kurtarırken, "Korkma devletin polisi yanında" dedi. Polis daha sonra Bel'i gözaltına aldı. Kadın sığınma evine yerleştirilen H.Y. şunları anlattı:İlk bir hafta çok iyiydi, ikinci hafta eşine şiddet uygulamaya başladı. Araya girmeye çalıştığımda bana da vuruyordu. İlk başlarda yanlışlıkla vuruyordur diye sustum ve umursamadım.Alacaklılar evi basıp, silahla ateş etti. Bizi suçlayıp evi ateşe verdi. Son anda kurtulduk. Telefonumu elimden alıyordu. Bağırırsam ölümle tehdit ediyordu. Üzerime kapıyı kilitlediği sırada cep telefonumu gizlice almıştım. Hemen KADES uygulamasını indirdim. Sonra butona bastım. Polislerin geldiğini gördüm ve pencereden bağırdım. KADES sayesinde kurtuldum.Adliyeye sevk edilen Bel, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve şiddet" suçundan tutuklandı.