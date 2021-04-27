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Giriş Tarihi: 27.4.2021 21:55

Havalimanı’nda tam kapanma hareketliliği

İHA
İstanbul Havalimanı’nda tam kapanma hareketliliği

Korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına iki gün kala bu süreyi dışında geçirmek isteyenler, 'nda hareketlilik oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR

Dün akşam açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına iki gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Büyük İstanbul Otogarı'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor.
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İstanbul Havalimanı’nda tam kapanma hareketliliği
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