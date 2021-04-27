İstanbul’da kapanma trafiği erken başladı

Kapanmadan bir kaç gün önce İstanbul'dan uzaklaşıp yazlıklarına ve evlerine gitmek isteyenlerin bir anda trafiğe yüklenmesi ile erken saatlerde trafiğin kilitlenmesine neden oldular. İstanbul'dan yazlıklara kaçışların tamamen kapanmanın yaşanacağı Perşembe gününe kadar daha da yoğunlaşması bekleniyor.

abine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından İstanbul'da çevre illere ve ilçelere kaçışlar yoğunlaştı. İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Saat 15.00'dan itibaren işten çıkanlar ve yazlıklarına gitmek isteyenler trafikte yoğunluk oluşturdular. Saat 15.00'dan itibaren trafik yoğunluğu yüzde 68'den başlayıp akşam saatlerine doğru yüzde 72'ye kadar yükseldi.

KAPANMA NEDENİYLE EMİNÖNÜNDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU DA ARTTI

Tamamen kapanma nedeniyle öncesi çok sayıda kişi alışveriş için akın akın Mısır Çarşısı'na geldi. Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Tramvay durağı ve vapur iskelesi ile Galata Köprüsü de oldukça kalabalıktı.