İzmir'de inekli paylaşıma ceza! ‘Uzaklaştırma aldım yine de burada’

Yeni Asır'ın haberine göre; 29 yaşındaki kadın, eski eşinin davacı olması üzerine, İzmir 1. Aile Mahkemesi tarafından bir ay boyunca 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezasına çarptırıldı. Eski eşinin bu paylaşımı nedeniyle avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğunu belirten elektrik şirketi sahibi Kıyançiçek, "Zorlama hapsi ile cezalandırılmasını istemiştik" dedi.