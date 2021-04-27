Katil haddini aştı

Muğla'da geçen yıl üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı, dün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada Diyarbakır'dan SEGBİS aracılığı ile katılan tanık Mehmet Yusuf Özten "Pınar Gültekin, Cemal'e şantaj yapıyormuş. Selim Avcı ile Cemal Metin Avcı bana kızı korkutmam için 200 bin lira teklif etti ama kabul etmedim" dedi. Sanık Avcı tanığı tanımadığını öne sürerek, "Pınar benim sevgilim değildi. Eskorttu" dedi. Dava ertelenirken Eda Avcı, eşi Cemal Metin Avcı'dan boşanıp 5 milyon lira tazminat kazandı. Para ödenmezse, şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkuller Eda Avcı'ya devredilecek. Gültekin ailesi "Tazminattan kaçmak için boşandılar" dedi.