Köpeği önce sevdi, sonra alıp gitti

Berberden çıktığında köpeğini bulamayan Orçun Taneli, güvenlik kamerasını izledikten sonra köpeğinin küçük yaştaki çocuk tarafından alındığını fark etti. Olayla ilgili İlçe Emniyet ekiplerine haber verilirken 15 günden beri köpeğe dair bir iz bulunamadı.