Marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak

İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 29 Nisan akşamı başlayacak tam kapanma tedbirlerine ilişkin genelge yayımladı:Üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık ve tarım-orman faaliyetleri kısıtlamadan muaf tutulacak.Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında; tüm ticari işletme, işyeri ve/ veya ofisler kapalı olacak, uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.Fırın ve unlu mamuller ile ekmek satan bayiler faaliyetlerine devam edecek.Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00-17.00 arası hizmet verecek.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.Paket servis hizmeti Ramazan boyunca 24 saat boyunca devam edecek.Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.Konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması, vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek.