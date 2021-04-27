Melek İpek, 108 gün sonra özgür kaldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki evlerinde, 8 Ocak 2021 günü çıplak halde kelepçeli işkencesine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve 18 yıldan 24 yıla kapar hapis istemiyle yargılanan Melek İpek (31), ceza almadan özgürlüğüne kavuştu.3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Gözündeki morluklar geçen İpek'in, sadece alnında küçük bir yara izi kaldığı görüldü. Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, kastın aşılması sonucu taksirle insan öldürmek suçundan İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Ayrıca en alt sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.Söz alan ve gözyaşları içinde eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, o gece de sabaha kadar aralıksız işkence yaptığını anlatan Melek İpek, "Akşam bana ateş ettiğinde kafamı eğmesem ölecektim" dedi.Mahkeme, "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereği Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek tahliye kararı aldı. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, "Allahım sana şükürler olsun" diye haykırdı.İpek, cezaevinden çıkışında kendisini bekleyen kızlarına sarılarak gözyaşı döktü. Ardından babaevine giden İpek, "Çocuklarıma kavuştum, bu gece artık rahatça uyuyabileceğim" dedi.