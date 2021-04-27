Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de otomobil motoruna giren yılan itfaiye ekipleri çıkardı
Giriş Tarihi: 27.4.2021 23:15

’de otomobil motoruna giren yılan itfaiye ekipleri çıkardı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de otomobil motoruna giren yılan itfaiye ekipleri çıkardı

’in ilçesinde park halindeki otomobilin motoruna giren yılanı itfayiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Nusaybin 8 Mart Mahallesi Destan Sokak üzerinde Abdulbaki Bayındır'a ait otomobil park halindeyken aracın motor kısmına yılan girdi. Yalanın otomobile girdiğini gören vatandaşlar, otomobil sahibi Bayındır'a haber verdi.

Bayındır, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesine haber verdi. Haber, verilmesi üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobilin tekerleğini sökerek yılana ulaşıp kimseyi ısırmadan yakaladı. Ekiplerin yakaladığı yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
Otomobil sahibi Bayındır, Yılanın kendisini ve başkasını ısırmadan yakalanmasına sevinerek ekiplere teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de otomobil motoruna giren yılan itfaiye ekipleri çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA