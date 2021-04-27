Nusaybin’de otomobil motoruna giren yılan itfaiye ekipleri çıkardı

Nusaybin 8 Mart Mahallesi Destan Sokak üzerinde Abdulbaki Bayındır'a ait otomobil park halindeyken aracın motor kısmına yılan girdi. Yalanın otomobile girdiğini gören vatandaşlar, otomobil sahibi Bayındır'a haber verdi.

Bayındır, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesine haber verdi. Haber, verilmesi üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobilin tekerleğini sökerek yılana ulaşıp kimseyi ısırmadan yakaladı. Ekiplerin yakaladığı yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Otomobil sahibi Bayındır, Yılanın kendisini ve başkasını ısırmadan yakalanmasına sevinerek ekiplere teşekkür etti.