İstanbul Güngören'de geçen 23 Eylül'de Emre Duran işten gelen annesi Saime Duran tarafından ölü, dayısı Yaşar Kapcak ise yaralı halde bulunmuştu. Kapcak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle yargılandığı dava başladı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Kapcak, yeğenine küfrettiği için çekiçle vurduğunu, bıçak kullanmadığını ve sonra kendisinin de bayıldığını anlattı. Anne Saime Duran ise, "Oğlum evde uyuyordu. Hatta öğlen uyandırmamı istedi. Bir yönetmenle görüşmesi vardı. Alnından da bıçaklanmıştı. Oğlumu uykusunda öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Tanık olarak dinlenen kardeş İrem Duran, "Dayım abime takıntılı olduğundan gece odasının ışığını kapatıyordu, internetin fişini çekiyordu"dedi. Mahkeme, sanık Kapcak'ın Adli Tıp'tan cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığına dair akıl sağlığına yönelik rapor talep ederek, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.