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Giriş Tarihi: 27.4.2021 18:32

Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım

Merkez Şehit Hikmet Koman İlkokulunda görevli idareci ve öğretmenler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyatı olan 3. Sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Havin Horo’nun ailesine maddi yardımda bulundu.

Ağrı Merkez Şehit Hikmet Koman İlkokulunda öğrenim gören 3. Sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Havin Horo beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan öğrenci Havin Horo, felçli bir şekilde evinde yatıyor.

Şehit Hikmet Koman İlkokulunda görevli idareci ve öğretmenler, öğrenci Havin Horo'un ailesine yardım ve destek olmak amacıyla aralarında para topladı. Okul müdürü Rıfat Doğan ile öğretmenler Kamuran Taşdemir ve Tekin Aslan, Yavuz Mahallesinde oturan öğrenci Havin Horo'yu evinde ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Okul müdürü Rıfat Doğan, beyin kanamasından dolayı felç geçiren ve yattığı yerde sadece göz kapaklarını oynatarak tepki veren öğrenci Havin Horo'nun ailesine toplanan parayı teslim etti. Herhangi bir geliri olmayan ve yardıma muhtaç olan Suriyeli Horo ailesi hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

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Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım
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