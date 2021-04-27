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Giriş Tarihi: 27.4.2021 14:29 Son Güncelleme: 27.4.2021 14:37

kimdir? Osmanlı'da eyalet askerleri sınıfında yer alan deliler taburu nedir?

Deliler taburu kimdir? Osmanlı'da eyalet askerleri sınıfında yer alan deliler taburu nedir?

Osmanlı’da bir askeri birliği ifade etmekteydi. Asıl adı rehber ve kılavuz anlamına gelen delil kelimesinden gelmektedir. Delil askerleri gözü karalığı ve cesaretiyle ön plana çıkmıştır. Savaşta en ön cephede yer alan bu askerlere halk deli adını vermiştir. Peki, kendilerine has giyim tarzları olan ve tarihte önemli bir yer edinen deliler taburu nedir?

Çoğunluğu Türklerden oluşan yaklaşık 20-25 yaş aralığında bulunan gönüllü askerlere deliler taburu denmekteydi. Bu askerleri diğer askerlerden ayıran belli başlı özellikler bulunmaktaydı. Cesaretleri ve kendilerine özgü giyim tarzlarıyla ön plana çıkan deliler taburu, savaş olduğunda en ön tarafta yer alırdırlardı. Peki, deliler taburu kimdir?

DELİLER TABURU NEDİR

Osmanlı kara ordusunda görevli olarak bulunan bir askeri birliği ifade etmektedir. Süvarilere deli adının verildiği bu birlik, farklı giyim tarzları ve savaşlardaki üstün başarıları nedeniyle bu adı almıştır. Osmanlı'da deliler taburunun asıl ismi delil'dir. Askerlerin ismi zaman içerisinde halk tarafından değiştirilmiştir. Rehber ve kılavuz anlamına gelen delil ismi, ordunun korkusuzluğu ile birlikte deli ismine dönüşmüştür. Savaşta ordunun en ön kısmında bulunan cesur askerlere deli denirdi. 20 ila 25 yaş aralığında gönüllü olan gençler deli adını almıştır. Delilerin Piri de bulunmaktaydı, Ömer bin Hattab deli taburunun piri olarak kabul görmüştür. Mızrak, kalkan, bozdoğan ve eğri palayı silah olarak kullanan deliler taburu cesaretleriyle ön plana çıkmıştır. Hayvan postlarından oluşan, tüylerle süslenmiş kıyafetleri dedilerin diğer askerlerden ayırmaktaydı.

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Deliler taburu kimdir? Osmanlı'da eyalet askerleri sınıfında yer alan deliler taburu nedir?
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