Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otobüsteki fırından zehir çıktı
Giriş Tarihi: 27.4.2021 23:20

Otobüsteki fırından zehir çıktı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Otobüsteki fırından zehir çıktı

'te bir uyuşturucu taciri, yolcu otobüsünde getirdiği fırının içindeki 6 kilo bonzaiyle yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine, uyuşturucuyu getireceği belirlenen şüphelinin bindiği yolcu otobüsü yakın takibe alındı.

YASAL İŞLEMLERE BAŞLANDI

Nurdağı ilçesinde otoban üzerinde otobüsten inen şüpheli şahıs ekiplerce yakalandığında yanında bulunan kutudaki fırın içerisinde yapılan aramada, paketler halinde 6 kilo sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirinin yanı sıra uyuşturucuyla ilgisi bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlemlere başlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüsteki fırından zehir çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA