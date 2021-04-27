Otobüsteki fırından zehir çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine, uyuşturucuyu getireceği belirlenen şüphelinin bindiği yolcu otobüsü yakın takibe alındı.

YASAL İŞLEMLERE BAŞLANDI

Nurdağı ilçesinde otoban üzerinde otobüsten inen şüpheli şahıs ekiplerce yakalandığında yanında bulunan kutudaki fırın içerisinde yapılan aramada, paketler halinde 6 kilo sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirinin yanı sıra uyuşturucuyla ilgisi bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlemlere başlandı.