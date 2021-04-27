Patlamada yaralanan işçi kurtarılamadı

Kocaeli Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada, 15 Nisan 2021 günü saat 15.45 sularında döküm kazanı patladı. Patlama sonrasında çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Öte yandan patlamada yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 2 si ağır 8 yaralının tedavilerine hastane devam edildiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Fabrikada meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan, Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi sakinlerinden olan evli ve 3 çocuk babası Mesut Tunç, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yıldan bu yana çalıştığı öğrenilen fabrikada yaşanan iş kazası sonucu hayatını kaybeden Tunç'un cenazesinin Bağdat Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası Körfez Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.