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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:25

'da kan donduran olay!

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya'da kan donduran olay!

’nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak’taki çöp konteynerinde cenin bulundu. 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde cenin bulundu. 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenini gören vatandaşlar, durumu 112Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen cinayet büro amirliği ekipleri bir süre cenin ve çöp konteynerinde incelemelerde bulundu. Ardından inceleme için ceninini Adli Tıp Kurumu Morguna götürdü.

MOBESİ KAYITLARI İNCELENİYOR

Gelişmelerin ardından polis, cenini çöp konteynırına atan kişi veya kişileri belirlemek için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Son 24 saat içinde konteynıra çöp atan kişilerin eşkal ve kimlikleri belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda ise cenin incelemesi devam ediyor.

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Antalya'da kan donduran olay!
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