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Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:16 Son Güncelleme: 27.4.2021 09:20

Ramazan davulcusundan alkışlanacak hareket! Topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

DHA
Ramazan davulcusundan alkışlanacak hareket! Topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

'nın ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Mete, 5 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde bu işe başladığını kaydetti.

Mete, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu: Yıllardır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 çocuğumu da üniversite okuttum.

Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum.

Bu yıl da 30 çocuğa kıyafet aldım. 1 yıl daha bu mesleği sürdürürüm, ileri de biraz zor olur" dedi.

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Ramazan davulcusundan alkışlanacak hareket! Topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
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