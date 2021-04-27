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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:23 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:28

Ramazanın manevi havasından etkilendi: Alman Hans, 'Yusuf' oldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ramazanın manevi havasından etkilendi: Alman Hans, 'Yusuf' oldu

’da Ramazan ayının manevi atmosferinden çok etkilenen Alman asıllı , Müftülüğe giderek Müslüman olmak istedi. Wıllıng, düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirdi ve Yusuf adını aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Almanya uyruklu Hans Jurgen Helmut Wıllıng, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi ikliminden ve insanların yardımlaşmalarından çok etkilendiğini belirterek Müslüman olmak istedi. Bunun için Mudanya Müftülüğüne başvuran Wıllıng için korona virüs tedbirlerine uyularak bir ihtida merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdiği Wıllıng'e Kelime-i Şehadet getirtti. Hans Jurgen Helmut Wıllıng merasimin ardından Yusuf adını aldı.

"ETKİLENİP ARAŞTIRMAYA BAŞLADIM"

Ramazan ayından etkilendiğini ve İslam dinini araştırmaya başladığını belirten Yusuf, "Gördüm ki, İslam dini hoşgörüyü esas alan ve saygı ile yaşanan bir din. Buradaki insanların birbirlerine yardımcı olmaları, bir sıkıntı durumunda çok çabuk bir araya gelip birbirlerine destek olmaları beni çok etkiledi. Ömrümün geri kalanını Müslüman olarak ve bu şekilde yaşayarak tamamlamak istedim" dedi Merasim sonunda dua eden İlçe Müftüsü Soylu, İslam dinini seçen Yusuf'a 'İhtida Belgesi' ile birlikte çeşitli kitaplar hediye etti.

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Ramazanın manevi havasından etkilendi: Alman Hans, 'Yusuf' oldu
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