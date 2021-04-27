Sarımsağa AB tescili

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerinden Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nde de tescillenmesi için başvuruda bulundu.

Gaziantep mutfağınının önemli lezzetlerinden Araban Sarımsağı'nın Araban Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret almasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Ziraat Odası da Avrupa Birliği'nde de tescillenmesi için başvuruda bulundu.

43 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye'de en fazla coğrafi işarete sahip olan il konumunda olan Gaziantep, Antep baklavasının ardından başvuruları yapılan Antep Lahmacunu, Antep Fıstığı, Menengiç Kahvesi ve Araban Sarımsağı'nın da Avrupa Komisyonu'nda tescil edilmesiyle uluslararası tescilli yerel ürün sayısını 5'e çıkarmak istiyor.