Sayısal Loto En Çok Çıkan Sayılar - Sayısal Loto’da En Çok Hangi Sayılar Çıktı

Milli Piyango'nun en çok kazandıran şans oyunlarından birisi olan Sayısal Loto'da heyecan her hafta biraz daha artıyor. Büyük ikramiye rakamının bilinememesi nedeniyle artan ikramiyeler vatandaşların iştahını kabartıyor. Sayısal Loto çekilişi için kupon oluşturmak isteyenler ise seçeceği numaraları özenle düşünüyor. Her ne kadar şans oyunu olsa da istatistiklere önem verenler Sayısal Loto en çok çıkan sayılar listesine göz atmak istiyor. İşte, Sayısal Loto'da en çok çıkan sayılar listesi…

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto'nun şimdiye kadar yapılan çekilişlerinde bazı rakamlar dikkat çekmiştir. Bu çekilişlerde en çok çıkan 5 sayı; 21, 18, 36, 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Loto çekilişinde en az çıkan 5 sayı ise 43, 33, 4, 45 ve 37 sayıları olmuştur. 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto çekilişi her hafta üç gün noter huzurunda yapılmaktadır. Milli Piyango ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen şans oyununda büyük ikramiyeyi bilen kişinin çıkmaması halinde ikramiye bir sonraki haftaya devrederek daha da yükselmektedir.

Sayısal Loto kuponu oluştururken, her bir kolon için 6 adet sayı seçilir. 6 adet sayı bilindiği takdirde büyük ikramiyenin sahibi olunmaktadır.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin online olarak oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunuzu doldurabilirsiniz.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.