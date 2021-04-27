Dünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) günleri MP TV - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla belli oluyor. Peş peşe gelen devirlerle 145 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler bugün (26 Nisan 2021 Pazartesi) çekilen şanslı numaraları öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak isteyerek 26 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorularıyla araştırılıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 NİSAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;