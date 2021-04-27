Silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin, il il dolaşarak, silah ve mermi satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takip eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

500'DEN FAZLA MERMİ BULUNDU

Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof ve 1 mavzer marka tüfek ile bin 500'den fazla mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.