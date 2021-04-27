Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü 43 yaşındaki B.E., tabancayla sağ ayağının baldırından vurulmuş halde 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun ayağının baldırına girip çıktığı B.E., polislere 'yolda yürürken birden ayağından bir sıcaklık hissettiğini ve vurulduğunu anladığını' söyledi.