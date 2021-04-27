Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Siverek'te trafik kazası: 8 yaralı
Giriş Tarihi: 27.4.2021 23:23

'te trafik kazası: 8 yaralı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek'te trafik kazası: 8 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek - Çermik karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Barış Barcin yönetiminde bulunan 35 AC 7315 plakalı kamyonet, sürücünün hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazada sürücü Barcin ile kamyonette bulunan Ferhat Güldiken, Mahmut Güldiken, Sedat Güldiken, Mehmet Sıdık Güldiken, Fehmi Güldiken, Yüksel Güldiken ve Sinan Özgül yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek'te trafik kazası: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA