Siverek'te trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Siverek - Çermik karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Barış Barcin yönetiminde bulunan 35 AC 7315 plakalı kamyonet, sürücünün hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazada sürücü Barcin ile kamyonette bulunan Ferhat Güldiken, Mahmut Güldiken, Sedat Güldiken, Mehmet Sıdık Güldiken, Fehmi Güldiken, Yüksel Güldiken ve Sinan Özgül yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.