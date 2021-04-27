SON DAKİKA! 5 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme! Katil aileden çıktı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Şahinbey ilçesinin Vatan mahallesinde 4 yıl önce evde ölü bulunan 5 yaşındaki Bermal H'nin ölümünün "normal ölüm" olarak değerlendirildiği ancak çocuğun boynunda ve yüzündeki tırnak izlerinden şüphelenerek olayı incelemeye aldı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çevrede yapılan araştırmalar, bilgi sahibi ifadeleri, Adli Tıp raporları, detaylı ve titiz çalışmalar neticesinde çocuğun aynı ikamette yaşayan yengesi E.H. tarafından boğmak ve darp etmek suretiyle öldürüldüğünü ortaya çıkarıldı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyette suçunu itiraf etti ve aynı gün çıkarıldığı adli mercilerce "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.