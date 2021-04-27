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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:59 Son Güncelleme: 27.4.2021 13:41

SON DAKİKA! 5 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme! Katil aileden çıktı!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
SON DAKİKA! 5 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme! Katil aileden çıktı!

Son dakika haberler... Korkunç olay 4 yıl önce 'te meydana gelmişti. 5 yaşındaki kız çocuğu B.H. evinde ölü bulunmuş ve ölümü dosyaya 'normal ölüm' olarak geçmişti. Esrarengiz olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, çocuğun boynunda ve yüzündeki tırnak izlerinden şüphelenince tüyler ürperten bir gerçek gün yüzüne çıktı. Adli Tıp raporu sonrası B.H. ile aynı evde yaşayan yengesi gözaltına alındıktan sonra küçük kızı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Katil yenge tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Şahinbey ilçesinin Vatan mahallesinde 4 yıl önce evde ölü bulunan 5 yaşındaki Bermal H'nin ölümünün "normal ölüm" olarak değerlendirildiği ancak çocuğun boynunda ve yüzündeki tırnak izlerinden şüphelenerek olayı incelemeye aldı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çevrede yapılan araştırmalar, bilgi sahibi ifadeleri, Adli Tıp raporları, detaylı ve titiz çalışmalar neticesinde çocuğun aynı ikamette yaşayan yengesi E.H. tarafından boğmak ve darp etmek suretiyle öldürüldüğünü ortaya çıkarıldı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyette suçunu itiraf etti ve aynı gün çıkarıldığı adli mercilerce "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA! 5 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme! Katil aileden çıktı!
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