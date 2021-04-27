Son dakika | 7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi! Bebeği...

Hamileyken koronavirüse yakalanan ve karnındaki 7 aylık bebeğiyle birlikte yaşam savaşı veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Tuğba Bekel hayatını kaybetti. Bebeği kurtarıldı ve küvözde yaşıyor.
Çankırı'da özel bir kolejde çalışan Tuğba Bekel (28), kısa bir süre önce korona virüse yakalandı.
SON DAKİKA DURUMU AĞIRLAŞTI VE KAYBETTİK
Hamile olması nedeniyle tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilen Bekel'in durumu zaman içerisinde ağırlaşırken sağlık nedeniyle 7 aylık bebeği de sezaryen ile alınarak küvöze konuldu. Entübe edilen genç öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.