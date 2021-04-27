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Giriş Tarihi: 27.4.2021 13:44 Son Güncelleme: 27.4.2021 13:59

Son dakika | 7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi! Bebeği...

İHA
Son dakika | 7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi! Bebeği...

Son dakika haberi... 'da 7 aylık hamile Öğretmeni Tuğba Bekel, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamileyken koronavirüse yakalanan ve karnındaki 7 aylık bebeğiyle birlikte yaşam savaşı veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Tuğba Bekel hayatını kaybetti. Bebeği kurtarıldı ve küvözde yaşıyor.

Çankırı'da özel bir kolejde çalışan Tuğba Bekel (28), kısa bir süre önce korona virüse yakalandı.

SON DAKİKA DURUMU AĞIRLAŞTI VE KAYBETTİK

Hamile olması nedeniyle tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilen Bekel'in durumu zaman içerisinde ağırlaşırken sağlık nedeniyle 7 aylık bebeği de sezaryen ile alınarak küvöze konuldu. Entübe edilen genç öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan Tuğba Bekel, bugün sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

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Son dakika | 7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi! Bebeği...
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