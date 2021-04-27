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Giriş Tarihi: 28.4.2021 01:05 Son Güncelleme: 28.4.2021 01:05

Son Dakika - ’nde korkutan deprem! ve çevre illerde de hissedildi!

Son Dakika - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve çevre illerde de hissedildi!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan listesi verilerine göre , - açıklarında 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Datça yarımadası kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana geldiği dikkat çeken deprem, başta Muğla olmak üzere, merkez üssüne yakın çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Datça açıklarında saat 00.40'ta 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - EGE DENİZİ'NDE 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Ege Denizi Datça yarımadası açıklarında meydana gelen son dakika depreminin detayları şöyle;



KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre saat 00:40'da, yerin 7.1 kilometre derinliğinde Akdeniz Oniki adalar bölgesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak ölçüldü.



AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise depremin Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında saat 00:40'da yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve şiddetinin 3.5 olduğu belirtildi.



DEPREMİN KONUMU

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi'nde meydana gelen 3.5 şiddetindeki son dakika depreminin merkez üssünün harita üzerindeki konumu şöyle;

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Son Dakika - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve çevre illerde de hissedildi!
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