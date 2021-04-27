SON DAKİKA HABERİ: 3 çocuğunu öldürmüştü! Cani annenin cezası belli oldu

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "Çocuklarını kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı, dava ile ilgili araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle taraflara son savunmalarını sordu.

Sanık Selma C, son savunmasında çocuklarını öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyledi.

Eşi ve eşinin ailesi tarafından sistematik olarak eziyete ve işkenceye maruz kaldığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Selma C, "Eşimi, bana uyguladığı şiddet nedeniyle jandarmaya şikayet ettim. Ancak daha sonra çocuklarımı elimden alırlar, yuvam bozulur diye şikayetimi geri aldım. Çok pişmanım. İntihar etmek istedim. Keşke çocuklarımın yerine ben ölseydim. Yaşadıklarımdan dolayı yaptım, yaşadıklarımı kaldıramadım, keyfi olarak yapmadım. Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim." dedi.