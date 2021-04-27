Son dakika haberi: Arnavutköy'de 4 kişi can vermişti! İşyeri sahibi adliyeye sevk edildi

Aynı iş yerinde çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin yaklaşık 5-6 gün önce 3 arkadaşını iş yerine getirdiği, ramazan ayı dolayısıyla kalacak yerleri olmadığı için sadece depoda kalmasına müsaade istedikten sonra iş yeri sahibinin de kabul edip kalmalarına müsaade ettiği öğrenildi.