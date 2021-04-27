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Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:24 Son Güncelleme: 27.4.2021 09:37

: 'nda panik! Bıçakla banka şubesine daldı

DHA
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda panik! Bıçakla banka şubesine daldı

Son dakika haberleri... 'nda bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne geldi.

Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu. Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu.

O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi.

Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü.

Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi

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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda panik! Bıçakla banka şubesine daldı
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