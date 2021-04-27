Son dakika haberi: Kadıköy'e korku salmıştı! ‘Bıçaklı hamile gaspçı’ yakalandı

Son dakika haberleri... Kadıköy'de mini etek ve tişört ile gezen, ellerinde ise örümcek ve ağ dövmesi olan Cezayir uyruklu 22 yaşındaki S.N.E.K. isimli şahıs, vatandaşların yanına yaklaşarak önce birkaç dilde farklı cümleler kurdu ardından ise belinde taşıdığı bıçakla saldırıya geçti.