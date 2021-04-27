Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Kadıköy'e korku salmıştı! ‘Bıçaklı hamile gaspçı’ yakalandı
Giriş Tarihi: 27.4.2021 11:28 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:22

: 'e korku salmıştı! ‘Bıçaklı gaspçı’ yakalandı

İHA
Son dakika haberi: Kadıköy'e korku salmıştı! ‘Bıçaklı hamile gaspçı’ yakalandı

Son dakika haberleri... 'ün kabusu haline gelen ‘bıçaklı gaspçı’ yakayı ele verdi. Kadıköylüler rahat bir nefes aldı. Genç kadının yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, mahkeme kararınca ev hapsi verilerek serbest bırakıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Kadıköy'de mini etek ve tişört ile gezen, ellerinde ise örümcek ve ağ dövmesi olan Cezayir uyruklu 22 yaşındaki S.N.E.K. isimli şahıs, vatandaşların yanına yaklaşarak önce birkaç dilde farklı cümleler kurdu ardından ise belinde taşıdığı bıçakla saldırıya geçti.

İddiaya göre ise, son olarak Kadıköy Yeldeğirmeni, Ali Kalfa Sokak'ta oturan iki genç kızın yanına yaklaşan S.N.E.K., genç kızlardan telefonlarını vermelerini aksi takdirde ise kendilerini öldüreceğini söyleyerek saldırıya geçti.



"CİNLERİM VAR"

Genç kızların yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.N.E.K.'yi bir apartman girişinde saklandığı esnada kıskıvrak yakaladı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde "Cinlerim var" diyen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kadıköy'e korku salmıştı! ‘Bıçaklı hamile gaspçı’ yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA